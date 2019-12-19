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Ученые определили опасные вещества в жидкостях для вейпинга

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© Flickr

© Flickr

Ученые назвали опасные химические вещества, которые входят в состав ароматизированных жидкостей и капсул для вейпинга. Они оказывают вредное воздействие на легочную ткань, вызывают воспаления и генетические повреждения, а при постоянном длительном использовании повышают вероятность серьезных респираторных заболеваний и даже рака.

«Хотя такие названия, как манго, огурец и мята, создают впечатление, что ароматизаторы в электронных капсулах являются натуральными, реальность такова, что эти ощущения дают химические вещества. Данные нашего исследования указывают на то, что воздействие этих веществ вызывает повреждение и дисфункцию легких. Они, в свою очередь, являются предвестниками долгосрочных негативных последствий для здоровья», — заявил ведущий автор работы, профессор Медицинского центра Университета Рочествера Ирфан Рахман.

За исключением никотина, пропиленгликоля и растительного глицерина, которые составляют основу жидкостей, большинство производителей не раскрывают химический состав ароматизаторов в своих продуктах. При помощи масс-спектрометрии, ученые определили почти 40 химических веществ, присутствующих в различных комбинациях в семи смесях бренда JUUL. К ним относятся углеводороды и летучие органические соединения, многие из которых используются в промышленности и вредны при вдыхании.

На долю JUUL приходится более 70% продаж всех продуктов для вейпинга в США. Недавно компания прекратила торговлю большинством своих ароматизированных капсул. В некоторых штатах, включая Нью-Йорк, начался процесс запрета этих товаров. Однако многие другие компании и независимые магазины продолжают производить и продавать около восьми тысяч различных ароматизированных жидкостей.

«Технология вейпинга существует лишь в течение короткого периода времени. Еепопулярность, особенно среди молодых людей, только недавно бурно выросла. Это исследование дает еще одно доказательство того, что вейпинг, хотя и менее вреден, чем традиционное курение, в краткосрочной перспективе ставит хронических потребителей на путь к серьезным проблемам со здоровьем в дальнейшей жизни», — заявил Рахман о работе, полностью опубликованной в Scientific Reports.

В начале октября врачи заявили, что что повреждения легких вейперов, погибших и заболевших в США, напоминают химические ожоги. Эти поклонники электронных сигарет употребляли смеси на основе никотина, а также, в ряде случаев, марихуаны.

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