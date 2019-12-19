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Один человек погиб в результате резни в торговом центре в США

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© Twitter

© Twitter

Вооруженный ножом мужчина напал на посетителей торгового центра в городе Бивертон американского штата Орегон. Прежде чем его задержали, злоумышленник ранил несколько человек. Один из пострадавших умер, остальные попали в больницу.

По данным местной полиции, нападение произошло в офисе банка Wells Fargo, который находится в здании торгового центра. Порезав людей, преступник захватил автомобиль и поехал в сторону города Тигард, где его удалось задержать.

Полиция обратилась к гражданам города с просьбой закрыть двери и не выходить на улицу. Мотивы преступления устанавливаются.

Два дня назад четырех человек расстреляли в казино в Монтане.

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