Центр Москвы в Новый год «посадят на особый режим»

Чтобы попасть в особое праздничное пространство, включающее Тверскую, Моховую, Охотный Ряд, Манежную площадь, Театральный проезд, площадь Революции и Красную площадь, москвичам и гостям столицы в новогодние дни придется пройти через специальные пропускные пункты. С 31 декабря по 5 января на них будут останавливать пьяных, а также тех, кто пытается пронести с собой любые напитки, пиротехнические изделия и предметы, даже отдаленно напоминающие оружие.

Пункты пропуска установят на Тверской со стороны Пушкинской площади, на Моховой со стороны Большой Никитской, на Большой Дмитровке у выхода из метро, на пересечении Театрального проезда с Рождественкой, на Никольской, Ильинке и на улице Москворецкая у храма Василия Блаженного, сообщила пресс-служба московского департамента регбезопасности и противодействия коррупции.

Для обеспечения безопасности с 31 декабря по 8 января московские власти задействуют более 40 тысяч человек. В новогоднюю ночь — более 11 тысяч, в числе которых будут 3,3 тысячи полицейских, 3,4 тысячи сотрудников Росгвардии, 2,5 тысячи народных дружинников и две тысячи работников частных охранных организаций.

Для тех, кто собирается покинуть страну на время новогодних праздников, судебные приставы 20 декабря проведут специальную акцию «Узнай о своих долгах». Возможно, за границу выпустят не всех желающих.