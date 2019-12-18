За возвращение драгоценностей из музея Дрездена дадут 1,3 миллиарда евро

Вознаграждение размером в 1,3 миллиарда евро пообещал анонимный меценат за возвращение драгоценностей, которые украли из сокровищницы «Зеленый свод» в Дрездене. Посредником в сделке готова выступить детективная компания Wifka.

Посредники пояснили, что существуют опасения по поводу дальнейшей судьбы пропавших драгоценностей. Продать их очень сложно даже на черном рынке, поэтому преступники, скорее всего, переплавят металл, а камни разделят на мелкие части.

В Wifka отметили, что анонимный меценат предлагает вознаграждение независимо от уже объявленной полицией награды за помощь в расследовании (500 тысяч евро). Деньги будут выданы наличными, но только за сокровища в неповрежденном виде и в полном составе. При этом плательщик не заинтересован в задержании преступников, оставляя эту задачу правоохранительным органам.

Условия изложил в ролике на YouTube глава Wifka — частный детектив Йозеф Реш. Он показал деньги различного номинала в упаковке Deutsche Bank. Контакты компании размещены на сайте в интернете.

Часть украшений из коллекции «Зеленого свода» пропала рано утром 25 ноября. Потеря бриллиантовых и жемчужных изделий, имеющих огромную историческую ценность, нанесла музею невосполнимый ущерб. Расследованием дела занимается специальная комиссия, но преступники пока не найдены.