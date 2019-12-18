ДТП с участием автобуса в Карелии: один погибший и 13 раненых

Серьезная авария с участием рейсового микроавтобуса произошла в Сегежском районе Карелии на 708 километре трассы «Кола» вечером 18 декабря. В результате лобового столкновения с автомобилем Nissan Almera погиб один человек. Еще 13 получили ранения различной степени тяжести.

По данным ГИБДД, водитель Nissan попытался обогнать два грузовика по встречной полосе. Снегопад помешал ему правильно оценить обстановку и завершить маневр. Автомобиль ударился о заграждение и отскочил в борт автобуса Петрозаводск — Сегежа, ехавшего навстречу.

В рейсовом автобусе находилось 15 взрослых пассажиров. Только трое из них не получили травм. Два человека попали в больницу, еще 10 получили амбулаторное лечение.

Пассажирка Nissan Almera госпитализирована в тяжелом состоянии. Водитель легковой машины, житель Петрозаводска умер в карете скорой помощи.

Неделю назад 14 человек пострадали в аварии с участием автобуса под Нижним Новгородом.