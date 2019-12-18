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Боливийская хунта выдала ордер на арест Эво Моралеса

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© Twitter

© Twitter

Временное правительство Боливии 18 декабря выдало ордер на арест бывшего президента страны Эво Моралеса. Его обвиняют в мятеже, терроризме и финансировании терроризма. Документ опубликовал в Twitter министр внутренних дел хунты Артуро Мурильо.

«К вашему сведению, господин Моралес», — кратко подписал Мурильо фотографию документа.

Ордер подписали члены особой антикоррупционной комиссии прокуратуры Ла-Паса. Согласно документу Эво Моралес должен быть задержан и передан нынешним властям по обвинениям в «предположительном совершении мятежа, терроризма и финансирования терроризма».

Бывший президент Боливии Эво Моралес победил на выборах 20 октября, но оппозиция не признала результаты голосования, заявив о масштабных нарушениях. Военные в ультимативной форме призвали главу государства покинуть свой пост.

После ухода в отставку Моралеса и всего высшего руководства Боливии оппозиционный вице-спикер парламента Аньес провозгласила себя президентом.

Новые выборы должны пройти в Боливии в марте, но Моралесу запретили в них участвовать. Многие страны Латинской Америки признали происшедшее государственным переворотом.

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