Бионические протезы вернули кота к привычной жизни

Итальянский кот по имени Витуццо лишился конечностей из-за того, что попал под машину. Лапки шестилетнего животного сильно пострадали, поэтому ветеринарам пришлось их удалить, поставив временные протезы.

Однако в скором времени итальянские инженеры и врачи разработали для рыжего кота бионические протезы, которые полностью заменили ампутированные конечности. Теперь он может вести прежнюю жизнь, отмечают медики.

Несчастный случай произошел в декабре 2018 года. Хозяева кота — молодожены Сильвия Готарди и арт-дизайнер Линда Ронцони — отправились в свадебное путешествие, попросив знакомого присмотреть за домашним любимцем.

Но друг с задачей не справился, и через некоторое время выяснилось, что Витуццо пропал. Кота сразу же начали искать и спустя сутки нашли недалеко от дороги. У него были сильно травмированы лапки, скорее всего, он попал под машину.

Ветеринары сразу же удалили одну лапу. Стали бороться за вторую, но в итоге пришлось ампутировать и ее. На время коту дали обычные протезы, но потом хирурги предложили сделать для Витуццо экспериментальные бионические протезы. Мы, конечно же, согласились, — вспоминают хозяева.

Бионические кошачьи лапки во многом напоминают человеческие бионические конечности. Через какое-то время коту провели операцию по вживлению новых протезов. К счастью, во время аварии суставы не пострадали, поэтому протезы удалось легко установить.

Перед операцией по установлению протезов ученые тщательно изучили конечности кота и с помощью компьютерного проектирования и 3D-печати смогли подобрать «новые лапки» под габариты животного.

Суть метода заключается в том, что после проведения компьютерной томографии выполняется модель культи на 3D-принтере и под нее изготавливается индивидуальный протез, который вживляется в кость и становится продолжением конечности. Непосредственно к нему и крепится силиконовая лапка.

Операция прошла в марте 2019 года, став первой подобной операцией в Италии. С тех пор кот привык к протезам и теперь чувствует себя замечательно. Судя по Instagram кота, он легко прыгает по лестнице, забирается на полки и ведет активную кошачью жизнь.