Грипп снижает риски заболевания простудой

Международная группа исследователей опубликовала работу, в которой специалисты раскрыли новые данные о заболеваемости гриппом и риновирусом.

Ученые проанализировали около 44 тысяч исследований на эту тему и пришли к выводу, что оба вируса препятствуют распространению друг друга. Иными словами, во время эпидемии гриппа случаев простуды становится гораздо меньше.

Это не удивительно, так как в человеческом организме многие вирусы взаимодействуют друг с другом, мешая или помогая друг другу развиваться, — пишут ученые.

Для своего исследования специалисты взяли случаи респираторной болезни в течение последних девяти лет. Каждого из пациентов проверили на генетический материал 11 разных групп вирусов. На основе этих данных была построена компьютерная модель, в которой было показано, как взаимодействуют вирусы в различных ситуациях.

Учитывались пол и возраст человека, время года, наличие других вирусов в организме, а также тяжесть его заболевания. Оказалось, что грипп снизил шансы людей заболеть простудой. Неизвестно, как это происходит, но статистика показывает, что, заболев гриппом, вы уже вряд ли в ближайшее время подхватите простуду.

Скорее всего, первый вирус приводит к выделению большого количества интерферона — вещества, которое активно борется с вирусами, попадающими в наш организм.

Для исследования специалисты построили компьютерную модель, которая показала, что происходит с организмом человека после попадания в него вируса гриппа. По прошествии двух дней число случаев риновируса падало на 23%, а через семь дней — на 61%.