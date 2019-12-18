«Всепогодная» лыжная трасса закрыта в Москве из-за «погодных условий»

Лыжная трасса в парке «Сокольники», построенная в 2016 году для катания в любую погоду, спасовала перед аномально теплым декабрем в Москве. Администрация закрыла лыжню из-за образовавшейся наледи и извинилась перед жителями города, пояснив, что кататься по льду опасно.

«Сейчас эту лыжную трассу необходимо восстановить, так как она готовится пластами: слой искусственного снега, слой натурального и слой искусственного. На данный момент трасса состоит только из искусственного снега. В связи с оттепелью на ней образовался ледовый наст. Взрыхлить его недопустимо по технологии, так как это приведет к нарушению почвенного грунта», — пояснила пресс-служба парка Telegram-каналу «Подъем».



В администрации заверили, что делают все возможное для улучшения покрытия трассы и «изо всех сил борются с погодными условиями».

В социальных сетях изрядно посмеялись над закрытием «всепогодной трассы из-за погодных условий», попутно вспомнив, что на обустройство лыжни длиной в 1,5 километра были потрачены немалые средства из государственного бюджета.

Тем временем в Москве на 19 декабря запланирован очередной температурный рекорд со знаком «+».