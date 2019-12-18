«Всепогодная» лыжная трасса закрыта в Москве из-за «погодных условий»
- 18 декабря 2019, 02:12
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Лыжная трасса в парке «Сокольники», построенная в 2016 году для катания в любую погоду, спасовала перед аномально теплым декабрем в Москве. Администрация закрыла лыжню из-за образовавшейся наледи и извинилась перед жителями города, пояснив, что кататься по льду опасно.
«Сейчас эту лыжную трассу необходимо восстановить, так как она готовится пластами: слой искусственного снега, слой натурального и слой искусственного. На данный момент трасса состоит только из искусственного снега. В связи с оттепелью на ней образовался ледовый наст. Взрыхлить его недопустимо по технологии, так как это приведет к нарушению почвенного грунта», — пояснила пресс-служба парка Telegram-каналу «Подъем».
В администрации заверили, что делают все возможное для улучшения покрытия трассы и «изо всех сил борются с погодными условиями».
В социальных сетях изрядно посмеялись над закрытием «всепогодной трассы из-за погодных условий», попутно вспомнив, что на обустройство лыжни длиной в 1,5 километра были потрачены немалые средства из государственного бюджета.
Тем временем в Москве на 19 декабря запланирован очередной температурный рекорд со знаком «+».
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