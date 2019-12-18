Традиционные предвыборные технологии в России потеряли эффективность

Агитаторы, обходящие квартиры граждан, наружная политическая реклама и «заказные» статьи в прессе — все эти привычные технологии ведения избирательных кампаний в России за последние три года потеряли эффективность. Такая информация содержится в докладе «Динамика избирательных технологий», подготовленном Российской ассоциацией по связям с общественностью (РАСО).

«Теряется доверие личного общения — люди перестали открывать двери. Об этом же говорят социологи. Обход территорий становится все более затрудненным», — заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с URA.RU.

При этом растет эффективность использования для агитации социальных сетей и мессенджеров, которые за три года выбились в лидеры, заняв в рейтинге второе и третье места соответственно. Наиболее полезен в этом отношении Telegram, отмечают эксперты. Однако он немного сдает позиции.

«Они сами себя дискредитировали — часто недостоверной информацией, бредовыми выводами, которые они порой делают из фэйковых новостей», — цитирует URA.RU слова политтехнолога Николая Кремлева.

Постепенно лидерство переходит к сервисам с визуальным контентом — YouTube и Instagram. В докладе РАСО отмечается, что для многих губернаторов именно Instagram является главным информационным каналом прямой коммуникации с населением. «Подавляющее большинство людей — визуалы, им проще воспринимать картинку или видео, чем прочитать текст», — считает Кремлев.

По мнению политического аналитика Петра Быстрова, по мере приближения выборов в Госдуму РФ в 2021 году «все ниже будет роль личного поля и все выше — социальных сетей, мессенджеров». Возможно, влияние газет сохранится на местном уровне, но на областном и тем более федеральном эффективность традиционных СМИ упадет еще больше.

При этом самым эффективным инструментом победы на выборах эксперты РАСО признали элитные договоренности.