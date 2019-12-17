Эксперты назвали «беспрецедентными» масштабы пожаров в Сибири и Амазонии

Лесные пожары 2019 года в Амазонии и Сибири являются беспрецедентными по своим масштабам. Однако общий уровень выбросов углекислого газа в результате стихийных бедствий остался на среднем уровне. К таким выводам пришли эксперты программы спутникового мониторинга Copernicus («Коперник»), которую осуществляют Европейская комиссия и Европейское космическое агентство (ESA).

«Впечатление, создающееся под воздействием СМИ, будто „вся Земля горит“, усиливалось на протяжении года. Однако на самом деле показатель находился на среднем уровне», — цитирует ТАСС текст доклада ученых.

Данные спутникового мониторинга позволяют оценить общий выброс углекислого газа в результате пожаров на уровне в 6,7 тысячи мегатонн. Он немного вырос в сравнении с прошлым годом (на 0,7 тысячи мегатонн) и сопоставим с годовым выбросом CO2 Соединенными Штатами (5,1 тысячи мегатонн). Ученые подчеркнули, что «в целом в период с 2003 года (8 тысяч мегатонн) тенденция по выбросу газов от лесных пожаров направлена в сторону понижения».

И все же выброс углекислого газа во время пожаров в Амазонии является крупнейшим с 2010 года, а пожары в Сибири и Арктике стали «беспрецедентными по площади, интенсивности и длительности». По данным спутниковых наблюдений, в июне размеры облака дыма и сажи были «величиной с Европейский союз», отметили ученые. В июле выбросы CO2 увеличились из-за возгораний в Гренландии и на Аляске. Причиной тому, по мнению экспертов программы, стала «необычайно жаркая и сухая погода».

С 2013 года в рамках программы «Коперник» ведутся наблюдения за окружающей средой, погодой и климатом Земли. С 2014 по 2020 год для этих целей на орбиту планеты была выведена специальная группировка спутников. Также она отслеживает и прогнозирует крупные стихийные бедствия и техногенные катастрофы. Информация, полученная в рамках проекта, должна помочь смягчать и предотвращать их последствия.