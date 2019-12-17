Протаранившая 6 машин в Екатеринбурге женщина отказалась проходить тест
- 17 декабря 2019, 22:58
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Находившаяся за рулем Toyota Auris жительница Екатеринбурга протаранила сразу шесть автомобилей.
От медосвидетельствования она отказалась, что автоматически приравнивается к алкогольному опьянению.
Как сообщили E1.RU в отделении пропаганды городского ГИБДД, 29-летняя женщина, имеющая 10-летний водительский стаж, ехала в 21:00 по улице Разливной. Не справившись с управлением, она врезалась в автомобили, припаркованные вдоль дороги.
По свидетельству очевидцев, женщина сначала хотела припарковаться у правой обочины, однако врезалась в столб. После этого она выехала на проезжую часть и протаранила машины, припаркованные слева.
Свидетели ДТП также обратили внимание на странное поведение водителя и бутылку со спиртным в салоне ее автомобиля, пишет издание.
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