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Протаранившая 6 машин в Екатеринбурге женщина отказалась проходить тест

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Находившаяся за рулем Toyota Auris жительница Екатеринбурга протаранила сразу шесть автомобилей.

От медосвидетельствования она отказалась, что автоматически приравнивается к алкогольному опьянению.

Как сообщили E1.RU в отделении пропаганды городского ГИБДД, 29-летняя женщина, имеющая 10-летний водительский стаж, ехала в 21:00 по улице Разливной. Не справившись с управлением, она врезалась в автомобили, припаркованные вдоль дороги.

По свидетельству очевидцев, женщина сначала хотела припарковаться у правой обочины, однако врезалась в столб. После этого она выехала на проезжую часть и протаранила машины, припаркованные слева.

Свидетели ДТП также обратили внимание на странное поведение водителя и бутылку со спиртным в салоне ее автомобиля, пишет издание.

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