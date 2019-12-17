В «Спартаке» заявили об интересе к Ковальчуку

Знаменитый спартаковский ветеран, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Майоров заявил, что хочет видеть нападающего Илью Ковальчука в составе «Спартака». Все зависит от решения самого хоккеиста, выставленного клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на драфт отказов.

«Я бы хотел увидеть Ковальчука в „Спартаке“, но все зависит не от меня или Жамнова, все зависит от Ковальчука», — цитирует ТАСС слова Майорова.

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов пока тему перехода Ковальчука к «красно-белым» не комментировал.

Илья Ковальчук — воспитанник популярного столичного клуба. Он дебютировал в «основе» «красно-белых» в 1999 году. За «Спартак» нападающий провел два сезона — 79 игр, 37 шайб, 21 голевая передача. На драфте НХЛ 2001 года форварда в первом раунде под общим первым номером выбрала «Атланта» (сейчас это — «Виннипег»).



Нынешний клуб Ковальчука выставил его на драфт отказов 16 декабря. Сегодня 36-летний хоккеист стал неограниченно свободным агентом. Последний свой матч нападающий провел 9 ноября против «Монреаля», после чего пропустил 18 встреч. В нынешнем сезоне на его счету три шайбы и шесть передач в 17 играх.



Московский «Спартак» в нынешнем сезоне возглавил Олег Знарок. При новом тренере «красно-белых» поначалу «лихорадило», но постепенно игра вышла на «проектную мощность». Москвичи уверенно держатся в зоне плей-офф на Западе и даже обыграли ЦСКА впервые за шесть лет.