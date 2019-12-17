Стал известен день года с наибольшим числом убийств в России

В России больше всего убийств происходит 1 января, заявил руководитель отдела НИИ психиатрии им. В. П. Сербского Александр Немцов.

По его словам, в первый день Нового года число таких преступлений увеличивается втрое по сравнению с буднями.

«Я много лет занимаюсь подобными исследованиями и не раз сталкивался с фактами, подтверждающими повышение смертности наших сограждан в определенное время года, — рассказал эксперт газете «Известия».

В результате он пришел к выводу, что именно в первые две недели января в Москве и ряде других городов России наблюдается максимальное число алкогольных психозов. В этом же месяце возрастает и общее количество смертей по всей стране.

Ссылаясь на данные Росстата о смертности за 2000−2017 годы, Немцов сообщил изданию, что в будни совершается в среднем 67 убийств, а 1 января к этому числу добавляются в среднем 152 погибших.

Он также отметил, что далее небольшие пики наблюдаются 7, 14 и 20 января, когда к показателю будней прибавляются около 20 убитых. Также увеличивается число убийств 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, однако даже суммарно этот рост уступает первому дню года.