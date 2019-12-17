Ученые подтвердили ментальную связь матери с ребенком

Сознание матери и ребенка может работать совместно, объединившись в подобие сети. Мозг синхронизирует волны при взаимодействии. Уровень связи варьируется в зависимости от эмоционального состояния мамы: когда она выражает больше положительных эмоций, ее мозг намного лучше контактирует с мозгом ребенка. Это помогает малышу учиться и развиваться, считают ученые Кембриджского университета.

В исследовании, результаты которого они опубликовали в журнале NeuroImage, для анализа мозговых сигналов мам и младенцев при взаимодействии друг с другом использовался метод, называемый двойной электроэнцефалограммой (ЭЭГ). Он подтвердил, что мать и ребенок, как правило, синхронизируют мозговые волны. Этот эффект известен как межличностная нейронная связь и особенно хорошо отслеживается на частоте 6−9 герц — альфа-диапазоне младенцев.

Рассматривая качества и структуру межличностных нейронных связей с использованием математического метода сетевого анализа, ученые смогли наблюдать, как информация течет в каждом отдельном мозге, а также как два мозга работают вместе в качестве сети.

Матери и дети, как правило, проводят много времени вместе в положительном эмоциональном состоянии. В этот момент их мозг очень тесно связан. Исследование показало, что положительное взаимодействие с частым визуальным контактом повышает способность мозга матери и ребенка функционировать в качестве единой системы. Хорошее настроение способствует эффективному обмену информацией.

«Из нашей предыдущей работы мы знаем, что, когда нейронная связь между мамами и младенцами является сильной, дети становятся более восприимчивыми и способны учиться у своих матерей. На этом этапе жизни мозг ребенка обладает способностью значительно меняться. И эти изменения обусловлены переживаниями ребенка. Используя положительный эмоциональный тонус во время социальных взаимодействий, родители способны лучше общаться со своими детьми и стимулировать развитие их умственных способностей», — пояснила один из авторов исследования — доктор факультета психологии Кембриджского университета Вики Леонг.

Результаты работы также говорят о том, что дети депрессивных матерей могут обладать меньшими способностями к обучению из-за ослабленной нейронной связи. Мамы, постоянно находящиеся в отрицательном психическом состоянии, меньше общаются со своим ребенком. Их речь часто менее эмоциональна, зрительный контакт происходит реже, они хуже реагируют, когда ребенок пытается привлечь их внимание.



«Наши эмоции буквально меняют способ, которым мозг делится информацией с другими. Положительные эмоции помогают нам общаться более эффективно. Депрессия может оказать сильное негативное влияние на способность родителей устанавливать связи со своим ребенком. Все социальные сигналы, которые обычно способствуют установлению связей, менее доступны для ребенка, поэтому он не получает оптимальной эмоциональной поддержки, необходимой ему для развития», — сказала Леонг.

Эмоциональное общение между родителями и детьми имеет решающее значение в раннем возрасте, но пока мало известно о его нейронных особенностях. Это — первое исследование мозга, в ходе которого подтвердилось влияние связи детей с их матерями на эмоциональное качество их социального взаимодействия.

Как социальный вид люди разделяют эмоциональное состояние с другими индивидуумами. Данная работа показывает, как эмоции изменяют связь между двумя людьми на нейронном уровне. Ученые считают, что ее результаты применимы ко многим другим типам связей, в том числе между парами, близкими друзьями, а также братьями и сестрами. Сила эффекта, вероятно, зависит от того, насколько хорошо два человека знают друг друга, и от уровня доверия между ними.

Недавно ученые выяснили, что чаще всего мигрень появляется после фрагментированного сна. Но, что интересно, не на следующий день, а на день позже.