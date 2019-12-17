Аршавин предложил восстановить формат чемпионата СССР по футболу

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин выступил с предложением вернуться к формату первенства СССР по футболу и принять в чемпионат России клубы из стран СНГ.

В частности, он мотивировал это тем, что казахстанским клубам при их бюджете сложно развиваться в условиях местного чемпионата.

По мнению бывшего футболиста, конкурентоспособными в Европе можно быть только при наличии сильных соперников на внутренней арене.

«Когда несколько лет назад нашу лигу хотели объединить с украинской, я считал это правильным решением, которое будет помогать развитию футбола на постсоветстком пространстве», — цитирует Аршавина Sports.ru.

Он добавил, что поскольку объединение чемпионатов России и Украины сейчас неактуально, можно подумать о присоединении к российскому чемпионату команд из Белоруссии, Азербайджана и Казахстана.

По словам спортсмена, такой чемпионат позволил бы вернуться «к формату СССР».

В свое время российский тренер Валерий Газзаев тоже предлагал создать объединенный чемпионат, однако УЕФА его не поддержал.