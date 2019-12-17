Пациентка выпала из машины скорой помощи на дорогу в Липецкой области

По требованию прокурора Липецкого района возбуждено уголовное дело в отношении фельдшера скорой помощи, которую обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Как сообщается на сайте региональной прокуратуры, 1 апреля 2019 года инспектор ДПС обнаружил на 29-м километре автодороги «Липецк-Хлевное» пожилую женщину, выпавшую из машины скорой помощи.



Выяснилось, что во время перевозки женщины, у которой подозревали инсульт, ее состояние ухудшилось, а на просьбу оказать ей помощь, фельдшер в грубой форме предложила пациентке успокоиться.

«Женщина встала с сиденья, облокотилась на одну из створок дверей, которая во время движения (будучи незакрытой на специальную защелку-фиксатор) открылась, и выпала на трассу», — говорится в сообщении. В результате она получила тяжелый перелом бедра и челюсти.

Бригада скорой обнаружила отсутствие пациентки только по приезде в больницу. Когда медики все-таки нашли пострадавшую, ей уже оказывали помощь полицейские.

Поначалу, несмотря на очевидные признаки преступления, в возбуждении уголовного дела в отношении фельдшера скорой помощи было отказано, однако прокурор района не согласился с таким решением.

Ранее «Ридус» писал о том, что во Владимире пенсионерка скончалась после отказа врачей скорой помощи нести ее на носилках по лестнице из-за неработающего лифта.

Под Уфой фельдшер скорой помощи отказалась помогать человеку, у которого случился приступ инсульта.



В Сети также опубликовано видео, запечатлевшее, как в Ростове-на-Дону фельдшер скорой помощи пнул пожилую пациентку и уехал.

