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Жильцам коммуналок хотят запретить курение в кухнях, коридорах и санузлах

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

На рассмотрение Госдумы вынесен законопроект, запрещающий курение в местах общего пользования коммунальных квартир.

С этой инициативой выступили первый заместитель главы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов и член того же комитета Николай Герасименко.

Они предложили в законодательном порядке защитить некурящих россиян, проживающих в коммуналках.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что сейчас в том числе и дети вынуждены круглосуточно вдыхать табачный дым благодаря курящим соседям.

Как отмечает kp.ru, в настоящее время запрет на курение касается только лифтов и мест общего пользования многоквартирных домов, однако специфика коммуналок состоит в том, что в них есть помещения, предназначенные для всех жителей квартиры. В их число входят кухня, коридор, ванная и туалет.

Ранее сообщалось, что в России 1 октября вступило в силу постановление правительства, ужесточающее правила противопожарного режима, касающиеся в том числе и курения на балконе, хотя прямого упоминания об этом в документе нет.

Вскоре после вступления в силу постановления в городе Снежинске Челябинской области суд оштрафовал на три тысячи рублей местную жительницу за курение на балконе.

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Комментарии (13)

  • Small 186792c31a
    Igor Danylyukсегодня, 18:33

    Может им вообще пусть курить запретят? Прежде чем придумать очередной закон они должны придумать для людей альтернативу где это можно делать, потому что мне кажется вряд ли люди их послушают.
    Но в том что это плохо согласен, сам не курю и людям не рекомендую тратить здоровье на бесполезное занятие.

  • Small 186792c31a
    Igor Danylyukсегодня, 18:33

    Может им вообще пусть курить запретят? Прежде чем придумать очередной закон они должны придумать для людей альтернативу где это можно делать, потому что мне кажется вряд ли люди их послушают.
    Но в том что это плохо согласен, сам не курю и людям не рекомендую тратить здоровье на бесполезное занятие.

  • Small 186792c31a
    Igor Danylyukсегодня, 18:33

    Может им вообще пусть курить запретят? Прежде чем придумать очередной закон они должны придумать для людей альтернативу где это можно делать, потому что мне кажется вряд ли люди их послушают.
    Но в том что это плохо согласен, сам не курю и людям не рекомендую тратить здоровье на бесполезное занятие.

  • Small 186792c31a
    Igor Danylyukсегодня, 18:33

    Может им вообще пусть курить запретят? Прежде чем придумать очередной закон они должны придумать для людей альтернативу где это можно делать, потому что мне кажется вряд ли люди их послушают.
    Но в том что это плохо согласен, сам не курю и людям не рекомендую тратить здоровье на бесполезное занятие.

  • Small 186792c31a
    Igor Danylyukсегодня, 18:33

    Может им вообще пусть курить запретят? Прежде чем придумать очередной закон они должны придумать для людей альтернативу где это можно делать, потому что мне кажется вряд ли люди их послушают.
    Но в том что это плохо согласен, сам не курю и людям не рекомендую тратить здоровье на бесполезное занятие.

  • Small 186792c31a
    Igor Danylyukсегодня, 18:33

    Может им вообще пусть курить запретят? Прежде чем придумать очередной закон они должны придумать для людей альтернативу где это можно делать, потому что мне кажется вряд ли люди их послушают.
    Но в том что это плохо согласен, сам не курю и людям не рекомендую тратить здоровье на бесполезное занятие.

  • Small 186792c31a
    Igor Danylyukсегодня, 18:33

    Может им вообще пусть курить запретят? Прежде чем придумать очередной закон они должны придумать для людей альтернативу где это можно делать, потому что мне кажется вряд ли люди их послушают.
    Но в том что это плохо согласен, сам не курю и людям не рекомендую тратить здоровье на бесполезное занятие.

  • Small 186792c31a
    Igor Danylyukсегодня, 18:33

    Может им вообще пусть курить запретят? Прежде чем придумать очередной закон они должны придумать для людей альтернативу где это можно делать, потому что мне кажется вряд ли люди их послушают.
    Но в том что это плохо согласен, сам не курю и людям не рекомендую тратить здоровье на бесполезное занятие.

  • Small 186792c31a
    Igor Danylyukсегодня, 18:33

    Может им вообще пусть курить запретят? Прежде чем придумать очередной закон они должны придумать для людей альтернативу где это можно делать, потому что мне кажется вряд ли люди их послушают.
    Но в том что это плохо согласен, сам не курю и людям не рекомендую тратить здоровье на бесполезное занятие.

  • Small 186792c31a
    Igor Danylyukсегодня, 18:33

    Может им вообще пусть курить запретят? Прежде чем придумать очередной закон они должны придумать для людей альтернативу где это можно делать, потому что мне кажется вряд ли люди их послушают.
    Но в том что это плохо согласен, сам не курю и людям не рекомендую тратить здоровье на бесполезное занятие.

  • Small 186792c31a
    Igor Danylyukсегодня, 18:33

    Может им вообще пусть курить запретят? Прежде чем придумать очередной закон они должны придумать для людей альтернативу где это можно делать, потому что мне кажется вряд ли люди их послушают.
    Но в том что это плохо согласен, сам не курю и людям не рекомендую тратить здоровье на бесполезное занятие.

  • Small 186792c31a
    Igor Danylyukсегодня, 18:33

    Может им вообще пусть курить запретят? Прежде чем придумать очередной закон они должны придумать для людей альтернативу где это можно делать, потому что мне кажется вряд ли люди их послушают.
    Но в том что это плохо согласен, сам не курю и людям не рекомендую тратить здоровье на бесполезное занятие.

  • Small 186792c31a
    Igor Danylyukсегодня, 18:33

    Может им вообще пусть курить запретят? Прежде чем придумать очередной закон они должны придумать для людей альтернативу где это можно делать, потому что мне кажется вряд ли люди их послушают.
    Но в том что это плохо согласен, сам не курю и людям не рекомендую тратить здоровье на бесполезное занятие.

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