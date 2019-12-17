Жильцам коммуналок хотят запретить курение в кухнях, коридорах и санузлах

На рассмотрение Госдумы вынесен законопроект, запрещающий курение в местах общего пользования коммунальных квартир.

С этой инициативой выступили первый заместитель главы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов и член того же комитета Николай Герасименко.

Они предложили в законодательном порядке защитить некурящих россиян, проживающих в коммуналках.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что сейчас в том числе и дети вынуждены круглосуточно вдыхать табачный дым благодаря курящим соседям.

Как отмечает kp.ru, в настоящее время запрет на курение касается только лифтов и мест общего пользования многоквартирных домов, однако специфика коммуналок состоит в том, что в них есть помещения, предназначенные для всех жителей квартиры. В их число входят кухня, коридор, ванная и туалет.

Ранее сообщалось, что в России 1 октября вступило в силу постановление правительства, ужесточающее правила противопожарного режима, касающиеся в том числе и курения на балконе, хотя прямого упоминания об этом в документе нет.

Вскоре после вступления в силу постановления в городе Снежинске Челябинской области суд оштрафовал на три тысячи рублей местную жительницу за курение на балконе.