Жильцам коммуналок хотят запретить курение в кухнях, коридорах и санузлах
- 17 декабря 2019, 18:15
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На рассмотрение Госдумы вынесен законопроект, запрещающий курение в местах общего пользования коммунальных квартир.
С этой инициативой выступили первый заместитель главы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов и член того же комитета Николай Герасименко.
Они предложили в законодательном порядке защитить некурящих россиян, проживающих в коммуналках.
В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что сейчас в том числе и дети вынуждены круглосуточно вдыхать табачный дым благодаря курящим соседям.
Как отмечает kp.ru, в настоящее время запрет на курение касается только лифтов и мест общего пользования многоквартирных домов, однако специфика коммуналок состоит в том, что в них есть помещения, предназначенные для всех жителей квартиры. В их число входят кухня, коридор, ванная и туалет.
Ранее сообщалось, что в России 1 октября вступило в силу постановление правительства, ужесточающее правила противопожарного режима, касающиеся в том числе и курения на балконе, хотя прямого упоминания об этом в документе нет.
Вскоре после вступления в силу постановления в городе Снежинске Челябинской области суд оштрафовал на три тысячи рублей местную жительницу за курение на балконе.
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