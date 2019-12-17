Анализ ДНК помог арестовать подозреваемого в убийстве 40-летней давности

Американская полиция арестовала в штате Флорида подозреваемого в убийстве 21-летней журналистки, совершенном почти 40 лет назад.

Тело Хелен Прушински, похищенной и убитой в штате Колорадо, было обнаружено со следами сексуального насилия 16 января 1980 года.

Как сообщает Fox News, раскрыть преступление почти 40 лет спустя помогли современные технологии анализа ДНК биоматериала, обнаруженного на теле жертвы.

По данным телеканала, по обвинению в убийстве девушки арестован 62-летний водитель грузовика Джеймс Кертис Клэнтон. Его уже доставили в Колорадо, а 16 декабря он предстал перед судом.

Отмечается, что благодаря генетическим тестам американским правоохранителям уже не первый раз удается раскрывать преступления, совершенные десятки лет назад.

Ранее сообщалось, что убийство, совершенное в июне 2009 года в Вологодской области, было раскрыто спустя десять лет.