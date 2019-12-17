найти ×
   
  • USD -0.24
    62.53
  • EUR -0.26
    69.68
СохранитьСохранено0
×

-203684

Генсовет ЕР на месте изучит ситуацию с депутатом, обвиняемым в убийстве

Small f632c44589

Комиссия генсовета «Единой России» отправится в Переславль-Залесский (Ярославская область), чтобы на месте изучить ситуацию с депутатом городской думы Владимиром Корниловым, которого подозревают в убийстве. Об этом сообщил заместитель секретаря генсовета Александр Хинштейн.

Он отметил, что задержание Корнилова — это «беспрецедентное событие, с которым „Единая Россия“ столкнулась впервые».

«Несомненно, кроме выполнения необходимых формальностей — освобождение от должности, исключение из партии, лишение мандата — нам необходимо детально разобраться в причинах произошедшего. Следует выяснить, как такой человек вообще мог возглавить фракцию, кто его рекомендовал к избранию», — цитирует Хинштейна ТАСС.

Владимир Корнилов был главой фракции «Единая Россия» в городской думе Переславля-Залесского. Его задержали сегодня по подозрению в убийстве 60-летнего Павла Чередникова, работавшего таксистом. Предположительно, депутат совершил преступление, будучи в нетрезвом состоянии.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
5843639читать позжечитаю позже
Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
16341031читать позжечитаю позже

главное


История
Легендарная древняя египтянка оказалась выдумкой феминисток XX века

Мерит Птах придумали ради борьбы за место женщины в истории и медицине.

129894читать позжечитаю позже

Технологии
В родительском контроле iPhone найдены серьезные уязвимости13 декабря

В Apple признали наличие бага, однако уточнили, что он возникает при нестандартных настройках.

023228читать позжечитаю позже