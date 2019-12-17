Генсовет ЕР на месте изучит ситуацию с депутатом, обвиняемым в убийстве

Комиссия генсовета «Единой России» отправится в Переславль-Залесский (Ярославская область), чтобы на месте изучить ситуацию с депутатом городской думы Владимиром Корниловым, которого подозревают в убийстве. Об этом сообщил заместитель секретаря генсовета Александр Хинштейн.

Он отметил, что задержание Корнилова — это «беспрецедентное событие, с которым „Единая Россия“ столкнулась впервые».

«Несомненно, кроме выполнения необходимых формальностей — освобождение от должности, исключение из партии, лишение мандата — нам необходимо детально разобраться в причинах произошедшего. Следует выяснить, как такой человек вообще мог возглавить фракцию, кто его рекомендовал к избранию», — цитирует Хинштейна ТАСС.



Владимир Корнилов был главой фракции «Единая Россия» в городской думе Переславля-Залесского. Его задержали сегодня по подозрению в убийстве 60-летнего Павла Чередникова, работавшего таксистом. Предположительно, депутат совершил преступление, будучи в нетрезвом состоянии.