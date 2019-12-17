Афера иркутского экс-губернатора: как Левченко подложил свинью Кобзеву

В Иркутской области вскрылась очередная афера бывшего губернатора Сергея Левченко и его команды чиновников. На этот раз речь идет о «юбилейных премиях», которые власти региона начали выплачивать бюджетникам в этом году в честь профессиональных праздников.

Указ № 223-уг «Об установлении единовременной выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работников в Иркутской области» был принят еще в ноябре 2018 года. Однако источником финансирования этот указ обеспечили не сразу: средства на его исполнение были запланированы очень поздно — во время июльской сессии текущего года.

Таким образом, до июля отраслевым ведомствам приходилось выплачивать «губернаторские премии» за счет фондов стимулирующих надбавок учреждений. Это привело к тому, что некоторые учителя и врачи сначала получили надбавку в 10 тысяч рублей, а потом у них вычли примерно такую же сумму из стимулирующей части зарплаты.

За два месяца до этой премии у нас срезали стимулирующие выплаты, — рассказала в интервью „Восточно-Сибирской правде“ фельдшер скорой помощи Татьяна. — Если обычно „стимулирка“ была около 5 тысяч, то упала вообще до 106 рублей. Получается, выплатили к празднику по 10 тысяч, но их же и удержали, если не больше. Только в сентябре стимулирующие надбавки вернулись к своему прежнему размеру.

Вызывает массу вопросов и сама схема выплаты денег бюджетникам. Обычно начисление премий учителям и врачам проходит по следующей цепочке: профильное министерство — учреждение — работник. Причем все делается в рамках трудовых отношений, и человек в итоге получает именно прибавку к зарплате. Однако в Иркутской области решили пойти по совершенно иному пути.

По какой-то причине деньги сразу закрепили за министерством финансов, а вовсе не за профильными ведомствами.

До работников государственных учреждений деньги шли по цепочке: министерство финансов — профильное министерство — учреждение — сотрудник. При этом министерство образования перечисляло выплаты через подведомственные организации, а министерство культуры — напрямую на зарплатные карты работников.

Для сотрудников муниципальных образовательных учреждений действовал уже другой принцип. Здесь министерство финансов перечисляло деньги на счета государственного бюджетного учреждения «Иркутский техникум архитектуры и строительства» (ГБУ ИТАС), а оно «раскидывало» выплаты прямиком на банковские карты учителей.

В этой схеме бросаются в глаза сразу несколько нарушений. Прежде всего то, что между минфином и техникумом архитектуры нет и быть не может никаких бюджетных правоотношений. То есть перегнать деньги учреждению минфин не имел права, согласно Бюджетному кодексу. Техникум относится к ведению минобра и только от него может получать бюджетные ассигнования на исполнение государственного задания. Понятное дело, учителя школ тоже не состоят в трудовых отношениях с архитектурным техникум. По идее, это означает, что техникум не имеет оснований перечислять им выплаты, к тому же на зарплатные карты и с пометкой „заработная плата“, — прокомментировал ситуацию доцент ИГУ, руководитель НПЦ «Госучет» Роман Ерженин.

По словам эксперта, некорректно выбранный подход к исполнению губернаторского указа влечет за собой определенные риски. Во-первых, расходы учреждений, осуществлявших выплаты, возможно, будут признаны нецелевыми. А во-вторых, от работников просто потребуют вернуть деньги. Так что фельдшер Татьяна и все остальные бюджетники, получившие выплаты за счет фондов стимулирующих надбавок, могут оказаться далеко не единственными, кому премии от Левченко вышли боком.

«Ввиду того, что работниками государственных и муниципальных учреждений получены денежные средства не от своего работодателя, подобный доход с точки зрения бюджетного и трудового законодательства может быть признан незаконным, и полученную сумму работникам учреждений необходимо будет вернуть назад — в бюджет. Судя по всему, правительство региона просто пыталось использовать пресловутую серую бухгалтерию, цель которой — банальный уход от налогов», — заключил Ерженин.



На будущий год бюджетникам обещали уже по 20 тысяч рублей, на что потребуется 3 миллиарда рублей из бюджета. Новому руководителю региона Игорю Кобзеву придется, конечно, эти обязательства выполнять, ведь на носу выборы. Однако как он это будет делать в сложившейся ситуации, когда еще не решен вопрос с прежними выплатами, — большая загадка.