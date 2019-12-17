Помогают ли аффирмации в учебе

Международная команда исследователей опубликовала работу, в которой рассказала, как аффирмации и различные мотивационные установки сказываются на успехах в учебе и работе.

Особое внимание было уделено детским установкам и самооценке, так как бытует мнение, что ученики, которые не уверены в себе, учатся хуже своих сверстников. Оказалось, что доля правды в этом есть.

Напомним, что аффирмация — это краткая фраза, содержащая в себе мотивацию. Например, «я все смогу», «я сдам экзамен на отлично» и т. д. Считается, что если ежедневно повторять аффирмации, то можно быстро достичь успеха.

Научных исследований на этот счет не так много, и сложно предположить, действительно ли мотивационные фразы так влияют на конечный результат. Поэтому мы решили проверить, смогут ли аффирмации повысить успеваемость школьников, а также сделать их более уверенными в себе, — пишут авторы исследования.

В рамках эксперимента приняли участие 212 детей с 4 по 6 класс, то есть их возраст был от 9 до 13 лет. Исследование проводилось в Нидерландах. Такая возрастная категория была выбрана не случайно, поскольку именно в этот период дети часто замыкаются в себе и происходят трудности со школой.

Для эксперимента ученые предложили ученикам пройти математическое тестирование, но перед этим поговорили с детьми и выяснили, что они думают о собственных способностях.

Сначала школьники выполнили первую часть теста, после чего детей разделили на несколько групп. Ребят из первой группы попросили на протяжении нескольких минут говорить про себя «я сделаю все возможное», учеников из второй группы — «у меня все получится», а ученики из последней группы просто сидели в тишине.

После этого ребята вернулись к тесту. Оказалось, что мотивационная пауза очень помогла тем, кто проговаривал аффирмации, — их показатели теста во второй части существенно улучшились. Дети, которые ничего не говорили, остались на том же уровне.

Затем ученые сравнили результаты работ с тем, что говорили про себя дети в начале исследования. Ученики, которые считали себя не такими успешными, после мотивационных фраз улучшили показатели.

Для детей крайне важно чувствовать поддержку со стороны родителей и учителей. Это может существенно повысить их самооценку и показатели в учебе. Также научите ребенка гордиться собой, не сдаваться и верить в лучшее, — советуют авторы работы.

Безусловно, одними мотивационными фразами успеваемость не улучшится, но если это добавит вашему ребенку дополнительную уверенность в себе, то стоит попробовать данный метод.

Авторы исследования уточнили, что результаты были приведены по детям от 9 до 13 лет, поэтому на другой возрастной категории правила аффирмации могут не работать.