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В Турции найдены древние украшения из зубов человека

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Команда археологов, проводившая раскопки на Ближнем Востоке, обнаружила редкий артефакт — старинные бусы, сделанные из настоящих зубов. В ходе исследования оказалось, что зубы человеческие.

Находка была сделана на раскопе в неолитическом поселке Чатал-Хююк (Турция), где уже несколько месяцев ученые ведут работу. Подобный артефакт встречается на Ближнем Востоке впервые.

Пока что археологи нашли только два зуба с дырочками под нить. Скорее всего, их использовали в качестве отдельного кулона или как составной элемент в бусах или браслетах. По предварительным данным, возраст находки — около 8500 лет.

Мы предполагаем, что зубы были изъяты у двух разных взрослых людей уже после смерти. Это были жевательные зубы, и их состояние указывает на то, что людям было явно больше 30 лет, но меньше 50. По тем меркам это очень солидный возраст, — рассказал руководитель раскопок Скотт Хэддоу.

На то, что зубы не были изъяты с какими-то намерениями, указывает тот факт, что на зубах нет следов болезней, которые могли бы послужить причиной выпадения. Скорее всего, их забирали уже у умерших людей спустя несколько лет.

На каждом зубе археологи обнаружили тонкие просверленные туннели конической формы, какие обычно бывают на украшениях. Например, подобные дырки встречаются в древних бусинах, поэтому исследователи предполагают, что эти зубы использовались в составе браслета, бус или отдельного амулета.

Легкие потертости, которые удалось обнаружить только в лабораторных условиях, указывают на то, что зубы были травмированы и поцарапаны. Похожие следы износа ученые встречают на украшениях из кости и стекла.

Использование человеческих и животных зубов в качестве украшений — это стандартная практика, существовавшая в древности в Европе, однако на Ближнем Востоке такие артефакты ранее не находились.

Ученые отмечают, что зубы были найдены не в гробницах, где обычно рядом с захороненным телом находят украшения из костей животных. Авторы исследования предполагают, что смогут найти еще подобные украшения в этом районе.

Несмотря на распространенность такого вида украшений в Европе, «зубные бусы» находят далеко не в каждой могиле. Это может быть связано с тем, что подвески из человеческих зубов могли носить лишь определенные слои древнего общества.

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Комментарии (1)

  • Small 7f55257516
    Tanya Shevchenkoсегодня, 13:05

    Древние люди любили носить всякие амулеты. И может быть, что носить зуб близкого умершего человека было очень круто, он должен был оберегать от всяких несчастий ))) Кто сейчас точно узнает об этом?

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