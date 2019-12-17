Спутник научился искать и оценивать выбросы метана на Земле

Космический спутник Земли во время глобальной съемки поверхности впервые обнаружил и измерил утечку метана. Один из самых опасных для климата планеты парниковых газов выходил из поврежденной скважины. Ученые считают, что подобные наблюдения могут стать важным инструментом в борьбе с глобальным потеплением.

Спутник мониторинга тропосферы (TROPOMI) был запущен Европейским космическим агентством (ESA). По его данным, метан выходил из скважины со скоростью около 120 тонн в час. Этот газ по своему парниковому эффекту уступает только CO2, отметили ученые.

Ежегодно аварии в нефтегазовой отрасли приводят к выбросу в атмосферу огромного количества метана. Раньше обнаружение и оценка таких утечек были проблемой для ученых — спутник надо было специально настраивать на их поиск. TROPOMI отследил выброс во время обычного патрулирования, тем самым расширив возможности мониторинга.

По словам Стивена Гамбурга, автора исследования, опубликованного изданием PNAS, его результаты «демонстрируют возможность спутников находить и количественно оценивать выбросы, независимо от того, где они находятся». Такие аппараты способны оперативно реагировать на повреждения нефтегазовой сети.

В будущем ученые и экологи надеются использовать спутники не только для обнаружения выбросов метана в результате крупных аварий в нефтегазовой отрасли, но и поиска небольших утечек в результате регулярных ежедневных операций. В 2022 году Фонд защиты окружающей среды (MethaneSAT) планирует запустить в космос собственный аппарат для еженедельного мониторинга.

Недавно «Ридус» писал о третьем по опасности после двуокиси углерода (CO2) и метана долгоживущем парниковом газе. Это — «веселящий» оксид азота.