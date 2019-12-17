Огонь уничтожил склад мебели в Казани

Сильный пожар произошел вечером 16 декабря на мебельной фабрике в Казани. Огонь охватил примерно 5,6 тысячи квадратных метров складских помещений. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности.

На кадрах с места событий видно, что огонь почти полностью уничтожил здание.



По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Около полуночи возгорание удалось локализовать. С огнем борются 90 спасателей при поддержке 21 единицы техники.



Здание фабрики расположено по адресу: улица Короленко, дом 120 корпус 8. Размеры помещения — 130 на 40 метров, как сказано в сообщении МЧС.



За сутки до этого в Новосибирской области сгорело вместе с новейшим оборудованием предприятие по производству пуха.