«Рамблер» попросит суд запретить показ АПЛ на «МатчТВ»

Компания Rambler Group планирует в ближайшее время подать судебный иск о прекращении трансляции незаконного контента на телеканале «Матч ТВ». Речь идет об играх Английской футбольной премьер-лиги (АПЛ), правами на которые обладает «Рамблер».

«Rambler Group является обладателем исключительного права на прямые трансляции и видеоконтент футбольных матчей клубов Английской футбольной премьер-лиги в сезонах 2019/20, 2020/21, 2021/22 годов», — напомнил руководитель спортивных проектов компании Михаил Гершкович.

Он пояснил, что причиной подачи иска является незаконное распространение отдельных фрагментов видеоряда матчей АПЛ на сайте «Матч ТВ» с августа по ноябрь 2019 года.

«Принятые Мосгорсудом предварительные обеспечительные меры позволяют в ближайшее время подать исковое заявление, в котором мы потребуем лишь прекращения распространения незаконного контента», — цитирует слова Гершковича ТАСС.

Ранее совет директоров компания Rambler Group принял решение обратиться в правоохранительные органы с просьбой прекратить уголовное дело в рамках конфликта вокруг веб-сервера Nginx.