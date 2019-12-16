Россия отвергла обвинения в жестоком обращении с украинцами

Доклад Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине вызвал недоумение в российском МИД. Россия категорически отвергает обвинения в жестоком отношении к удерживаемым украинцам и рекомендует экспертам делать выводы на основании надежных данных.

«Недоумение вызывают оценки Наблюдательной миссии итогов состоявшегося 7 сентября сего года обмена пленными. Отвергаем голословные обвинения в якобы жестоком обращении с украинскими гражданами со стороны Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Призываем экспертов опираться на официальные источники информации при подготовке докладов», — цитирует РИА Новости текст заявления Министерства иностранных дел России.

Наблюдательная миссия ООН на Украине распространила в Женеве очередной доклад, охватывающий период с 16 августа по 15 ноября 2019 года. Российская сторона подчеркнула, что у экспертов нет правовых оснований для оценки ситуации в регионах РФ — Крыму и Севастополе. Действие их мандата распространяется лишь на территорию Украины.

«Вновь вынуждены напомнить, что в мандат Наблюдательной миссии по правам человека на Украине не входит рассмотрение ситуации в третьих странах. Республика Крым и город федерального значения Севастополь являются территорией Российской Федерации, и очередная попытка включить оценку правозащитной ситуации в этом российском регионе в доклад по Украине является неправомерной», — подчеркнули в МИД РФ.

Также российские дипломаты заявили, что «разделяют озабоченности Наблюдательной миссии относительно продолжающихся грубых систематических нарушений со стороны властей Украины».

«В частности, в докладе упоминаются случаи внесудебных казней, произвольных задержаний, одиночного содержания под стражей, применения пыток и жестокого обращения с гражданским населением на подконтрольных Киеву территориях. Не соблюдаются права на честное судебное разбирательство при рассмотрении дел, имеющих отношение к вооруженному конфликту. По-прежнему ущемляются свободы собрания и выражения мнения, подвергаются нападениям журналисты и правозащитники», — заявили в министерстве.

Недавно бывший депутат украинской Верховной рады VI созыва от Партии регионов Алексей Журавко восхитился Крымским мостом. Он проклял Евромайдан, и «бандеровскую власть», разрушающую страну.