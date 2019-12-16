Greenpeace назвал опасным приравнивание сжигания мусора к переработке

Сжигание твердых бытовых отходов крайне опасно для природы. Такой способ утилизации нельзя рассматривать в качестве переработки мусора. Об этом заявил директор по программам российского отделения Greenpeace Иван Блоков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Начнем с того, что, безусловно, такие поправки направлены на поддержку совершенно конкретных коммерческих технологий сжигания. Технологии сжигания отличаются очень высокой потенциальной опасностью, потому что практически при любых технологиях без серьезной очистки выбрасываются диоксины и многие другие вредные вещества», — отметил эколог.

По словам Блокова, человечество уже придумало достаточное количество способов более аккуратного обращения с мусором. Их активно развивают передовые страны мира.

«В первую очередь, это связано, безусловно, с раздельным сбором и переработкой, ну и, конечно, с уменьшением объема образующегося мусора, который у нас в стране и во многих других зашкаливает», — сказал Блоков.

Государственная Дума 17 декабря рассмотрит во втором чтении проект поправок к закону «Об отходах производства и потребления». Они предполагают приравнивание процесса сжигания отходов с выработкой энергии к переработке. Новшество беспокоит многих людей в стране.