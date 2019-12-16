Названа причина смерти основателя «Белых касок»

Один из основателей скандально известного движения «Белые каски» погиб в результате падения с высоты. Об этом говорит характер травм, полученных Джеймсом Ле Мезюрье, пишет «Би-би-си» со ссылкой на результаты судебно-медицинской экспертизы.

Следствие пока не располагает данными о том, являлся ли инцидент самоубийством, хотя ранее турецкая полиция выдвинула эту версию. В СМИ сообщили, что Ле Мезюрье регулярно пил снотворное и антидепрессанты, а также обращался к врачам-психиатрам, о чем сказано в его медицинских картах. Вдова основателя «Белых касок» заявила, что покойный недавно говорил о суициде.

Тело Ле Мезюрье нашли в Стамбуле в районе Бейоглу под собственными окнами. Полиция не нашла на нем следов ДНК других людей.

«Белые каски» — неправительственная организация, называющая себя спасательной группой. Ее члены работают в районах Сирии, которые находятся под контролем оппозиции. «Спасатели» связаны с большим количеством скандальных историй об инсценировке химических атак со стороны правительственных сил. Их провокации неоднократно разоблачались прессой. Бытует мнение о том, что группа может работать на западные спецслужбы.



Основатель «Белых касок» 48-летний Джеймс Густаф Эдвард Ле Мезюрье в прошлом был офицером армии Великобритании и частным советником по вопросам безопасности. Служил в миссиях ООН в зонах конфликтов в Северной Ирландии, Боснии и Косово. В 2016 году британское правительство наградило его орденом за «заслуги перед Сирийской гражданской обороной и защиту мирных жителей Сирии».