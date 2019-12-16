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Учительница объяснила, зачем отрезала челку школьнику

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© vk.com

© vk.com

Преподавательница русского языка школы № 2 в городе Палласовка Волгоградской области Гульнара Мутаева, обрезавшая 14-летнему ученику челку, назвала причину, по которой она это сделала.

В беседе с «360» учительница заявила, что лишь немного тронула челку мальчика, однако прическу ему испортил кто-то другой.

«Я не снимаю с себя ответственности, но от лица я отрезала три-четыре волосинки и этим обозначила длину», — рассказала она телеканалу.

Мутаева пояснила, что волосы были очень длинные и спадали на глаза, а у мальчика большие проблемы со зрением.

По ее словам, ученик спокойно отреагировал на произошедшее, не стал расстраиваться или плакать и пошел на урок английского.

Педагог обратила внимание на то, что преподавательница английского видела мальчика с нестриженой челкой. Поэтому Мутаева убеждена, что школьнику кто-то отрезал челку уже после урока английского.

Она также пообещала подтвердить свои слова вещественными доказательствами, поскольку остриженные ею волосы лежали в урне в классе. После случившегося учительница показала их руководству школы.

«Я поступила непедагогично, но из лучших побуждений. Ребенок постоянно неухоженный», — добавила Мутаева, отметив, что подросток живет в проблемной семье, а его мать никогда не интересовалась жизнью своего ребенка и не реагировала на замечания.

Ранее сообщалось, что появившаяся в соцсетях информация о том, что преподавательница русского языка Гульнара Мутаева обрезала 14-летнему ученику челку, стала поводом для служебной проверки. На время ее проведения учительница отстранена от работы. При этом отмечалось, что родители мальчика отказались от претензий в адрес педагога.

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