Учительница объяснила, зачем отрезала челку школьнику
- 16 декабря 2019, 14:52
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Преподавательница русского языка школы № 2 в городе Палласовка Волгоградской области Гульнара Мутаева, обрезавшая 14-летнему ученику челку, назвала причину, по которой она это сделала.
В беседе с «360» учительница заявила, что лишь немного тронула челку мальчика, однако прическу ему испортил кто-то другой.
«Я не снимаю с себя ответственности, но от лица я отрезала три-четыре волосинки и этим обозначила длину», — рассказала она телеканалу.
Мутаева пояснила, что волосы были очень длинные и спадали на глаза, а у мальчика большие проблемы со зрением.
По ее словам, ученик спокойно отреагировал на произошедшее, не стал расстраиваться или плакать и пошел на урок английского.
Педагог обратила внимание на то, что преподавательница английского видела мальчика с нестриженой челкой. Поэтому Мутаева убеждена, что школьнику кто-то отрезал челку уже после урока английского.
Она также пообещала подтвердить свои слова вещественными доказательствами, поскольку остриженные ею волосы лежали в урне в классе. После случившегося учительница показала их руководству школы.
«Я поступила непедагогично, но из лучших побуждений. Ребенок постоянно неухоженный», — добавила Мутаева, отметив, что подросток живет в проблемной семье, а его мать никогда не интересовалась жизнью своего ребенка и не реагировала на замечания.
Ранее сообщалось, что появившаяся в соцсетях информация о том, что преподавательница русского языка Гульнара Мутаева обрезала 14-летнему ученику челку, стала поводом для служебной проверки. На время ее проведения учительница отстранена от работы. При этом отмечалось, что родители мальчика отказались от претензий в адрес педагога.
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