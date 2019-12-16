Насколько научен мультфильм «Рик и Морти»

Осенью этого года на экраны вышел четвертый сезон популярного мультсериала «Рик и Морти», в котором школьник по имени Морти и его дедушка Рик занимаются необычными научными исследованиями, путешествуют во времени, а также проверяют на себе известные научные гипотезы.

Несмотря на то, что создатели «Рика и Морти» называют мультфильм фантастическим, многие относят его к научно-популярному жанру. Но насколько это оправданно?

Мультивселенная: где живут герои?

По задумке сценаристов, Рик и Морти живут в мультивселенной — совокупности различных вселенных, благодаря чему дедушка и внук постоянно путешествует между мирами. Все еще невозможно проверить или наблюдать потенциальные мультивселенные, однако некоторые физики не исключают того, что такие вселенные могут существовать в реальности.

Если взять известные теории, а именно теорию расширения вселенной и квантовую теорию поля, то мы получим два основных способа посмотреть, как может работать мультивселенная. То есть мультивселенная может быть либо «лоскутным одеялом» — пространством, где все вселенные тесно прилегают друг к другу, либо миры могут существовать как отдельные пузырики, разделенные пустым пространством.

В любом случае, поскольку вселенная продолжает расширяться, мы, вероятно, никогда не сможем отправиться в какую-либо из этих вселенных, чтобы выяснить это. Но тем не менее показанное в мультфильме не лишено научного обоснования.



Кадр из мультфильма «Рик и Морти»

Портальная пушка Рика

Герои мультсериала быстро проникают в другие миры благодаря необычной пушке Рика, с помощью которой ученый открывает червоточины, или кротовые норы, — своеобразные туннели, с помощью которых можно быстро перемещаться в другие миры.

По мнению астрофизиков, в действительности для путешествия по червоточинам потребуются три вещи: источник энергии, средство для поиска правильного места назначения и, самое главное, путь для прохождения червоточин.

В мультфильме мы видим, что Рик нашел такой способ. В реальности же ученые до конца не знают, как образуются кротовые норы. Согласно последним научным данным, червоточины могли бы быть осуществимыми, но для них нужно примерно 10,9 миллиарда электрон-вольт энергии.

Кадр из мультфильма «Рик и Морти»

Тараканья жизнь

В одной из серий «Рика и Морти» — «Pringles со вкусом Pickle Rick» — сценаристы снова используют известные научные наработки. В серии Рик превратил себя в маринованный огурец, чтобы избежать семейного психолога.

Чтобы управлять собой в новом теле, изобретатель хочет использовать нервную систему тараканов, с помощью которой насекомые контролируют себя в пространстве. Мозга у тараканов нет, зато есть нервные окончания, которые и решают, куда и как быстро перемещаться.

Однако в ходе экспериментов ученые выяснили, что есть место в нервной системе таракана, надавив на которое можно полностью парализовать насекомое. Этим способом пользуются осы вида Ampulex compressa, которые кусают таракана в спину, после чего он перестает двигаться.

В это время детеныш осы может спокойно на протяжении восьми дней питаться внутренними органами таракана. Рик хотел использовать эту нервную систему, чтобы контролировать свои ноги, находясь в другом теле.

Кстати, эту идеи хотели использовать многие разработчики для создания моделей автономных роботов. И тут сценаристы мультфильма использовали научные факты.

Кадр из мультфильма «Рик и Морти»

Инопланетяне

Конечно, без зеленых человечков этот мультфильм был бы не таким захватывающим. На протяжении четырех сезонов зритель знакомится с плутонианцами (жителями Плутона), Шестеренками (биомеханические инопланетяне, состоящие в основном из шестеренок) и Мисиксами (странные существа, созданные, чтобы служить единственной цели: как только они ее достигают, сразу же исчезают) и многими другими инопланетянами.

Безусловно, большая часть героев — это фантастика чистой воды, однако доля научности в этом все-таки есть. Как объясняет сам Рик в одной из серий, все инопланетяне созданы из углерода. А мы знаем, что углерод очень богат и может образовывать многочисленные связи и структуры, поэтому все вполне возможно!

Кадр из мультфильма «Рик и Морти»

Тайная жизнь паразитов

В четвертом эпизоде второго сезона «Вспомнить Вэ Сэ Йо» в дом Рика и Морти проникают инопланетные паразиты, которые могут маскироваться под членов семьи и друзей, а также под обычные бытовые вещи, например карандаш или кухонную плиту. Околдованные люди не понимают, что общаются с паразитами, из-за чего возникает много смешных и нелепых ситуаций.



В настоящей жизни мы тоже можем наблюдать подобные вещи. Конечно, «превратиться» в карандаш паразиты не способны, однако некоторые из них могут проникать в мозг определенных животных и управлять практически мертвым организмом в своих целях.

Например, недавно мы рассказывали о грибе, который обманным способом попадает в организм муравьев через споры, после чего начинает воздействовать на мозг, меняя поведение насекомого. Кроме того, гриб прорастает изнутри муравья прямо через голову или туловище.

После смерти насекомое остается заразным, поэтому гриб может легко перебраться к другим муравьям.



Как видите, за юмором и фантастическими сюжетами «Рика и Морти» стоят вполне реальные научные факты и теории.