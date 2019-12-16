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Выпавшая из грузовика 16-тонная платформа привела к гибели человека

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© ГИБДД Свердловской области

© ГИБДД Свердловской области

Во время движения по трассе грузового автомобиля из его кузова выпала платформа гусеничного крана весом 16 тонн.

При ее падении на другие машины один человек погиб, еще трое пострадали.

Как сообщает управление ГИБДД по Свердловской области, ДТП произошло около 6:00 МСК на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган.

«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не закрепил перевозимую в кузове ходовую платформу гусеничного крана, и при проезде искривления дороги произошло падение груза из кузова», — приводит сообщение РИА Новости.

В результате платформа упала на «УАЗ-Патриот» и ВАЗ-2108, которые двигались во встречном направлении. Водитель УАЗ погиб, а два пассажира из отечественного внедорожника и один из ВАЗ-2108 получили травмы различной степени тяжести.

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