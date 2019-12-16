Стало известно, какие профессии будут пользоваться спросом в 2020 году

По результатам исследования, проведенного порталом «Работа.ру», определились специальности, которые будут востребованы в России в 2020 году.

Выяснилось, что наибольшим спросом будут пользоваться водители, рабочие и курьеры.

Также будут востребованы официанты, повара и продавцы.

Что касается рабочих специальностей, то речь в первую очередь идет о плотниках, машинистах автокрана, бетонщиках, кровельщиках, столярах, каменщиках и малярах.

Большой спрос ожидается и на специалистов из сфер IT, HR и онлайн-маркетинга, а также на SMM-специалистов, SEO-специалистов, email-маркетологов, разработчиков мобильных приложений и аналитиков Big Data, приводит данные исследования телеканал «360».

Кроме того, предполагается, что рост зарплат в 2020 году составит в среднем 7—9%.

Как сообщал «Ридус», специалисты из ВНИИ труда назвали профессии электрогазосварщика, токаря, электромеханика, машиниста, кондитера, бухгалтера и педагога самыми востребованными в России в ближайшем будущем.

Ранее Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала наиболее популярные профессии у российских мужчин и женщин.