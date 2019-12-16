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Матч «Арсенал» - «Манчестер Сити» не показали в Китае из-за уйгуров

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© Flickr

© Flickr

Воскресная трансляция игры Английской премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Сити» не состоялась в Китае по политическим причинам. Местное телевидение отменило показ матча из-за высказывания футболиста лондонцев Месута Озиля на тему нарушения прав уйгуров в КНР.

Игрок опубликовал в Instagram запись, в которой обвинил китайские власти в притеснении мусульманского меньшинства. Пекин, по мнению футболиста, закрывает мечети и школы уйгуров, сжигает их религиозные книги, переселяет в лагеря, а женщин заставляет выходить замуж за китайцев, пишет Guardian.

Футбольный клуб «Арсенал» немедленно заявил в китайском сервисе микроблогов Weibo, что все высказывания Озиля являются его собственной точкой зрения.

««Арсенал», как футбольный клуб, всегда придерживается принципа невмешательства в политику», - заявили представители команды.

Как пишет китайская Paper, Озиль своим заявлением вызвал гнев среди болельщиков в КНР. Трансляция матча его клуба с «Мансити» вскоре пропала из программы.

Накануне футбольные фанаты испанского клуба «Райо Вальекано» назвали «нацистом» украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозулю. Матч пришлось отменить.

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