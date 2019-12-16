Еще один самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево после вылета
- 16 декабря 2019, 01:27
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Пассажирский авиалайнер Boeing 737−800 компании «Аэрофлот» прервал выполнение рейса из Москвы в Сургут и вернулся в Шереметьево. Причиной нештатной ситуации стала трещина в лобовом стекле. Посадка прошла удачно.
«Boeing вылетел из Шереметьево. После вылета экипаж заметил трещину на лобовом стекле и принял решение вернуться назад в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме», — цитирует ТАСС слова источника в экстренных службах.
В результате инцидента никто не пострадал.
Это возвращение самолета в Шереметьево стало вторым за последние часы. Ранее полет прервал Аirbus A330 «Аэрофлота», направлявшийся в Гонконг. На его борту потерял сознание пассажир. Как написали СМИ, причиной стала передозировка снотворного.
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