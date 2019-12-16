Испанские фанаты оскорбили украинского футболиста и сорвали матч

Оскорбления в адрес нападающего «Альбасете» и сборной Украины Романа Зозули стали причиной остановки, а затем и отмены игры во второй по силе испанской футбольной лиге. Фанаты «Райо Вальекано», принимавшего кастильский клуб, обзывали украинца «нацистом». Судья приостановил матч и попросил успокоить публику. Зрителей предупредили, что встреча будет прервана, если скандирования не прекратятся.

Первый тайм был доигран, но на вторую половину матча «Альбасете» не вышел. После этого арбитр решил не продолжать матч. Игроки гостей оставались в раздевалке до тех пор, пока зрители не ушли со стадиона.

У Зозули и фанатов «Райо Вальекано» отношения не сложились около двух лет назад. Тогда форвард перешел в их любимую команду из «Бетиса». Узнав о связях футболиста с ультраправыми организациями на Украине, болельщики начали требовать его ухода. Сыграть ему так и не дали. Теперь снова встретили обструкцией.



Испанская Ла Лига согласилась с решением арбитра встречи — Хосе Антонио Лопеса Токи.



«Ла Лига продолжает работать над искоренением насилия, расизма и ксенофобии на стадионах испанского профессионального футбола», — цитирует ТАСС сообщение лиги.

Коммунисты Испании поддержали действия фанатов «Райо», которые «сначала отвергли нацистов в своих рядах, а потом и в команде». В партии подчеркнули, что не сожалеют о том, что «у болельщиков есть принципы», хотя из-за них и была сорвана игра.



Зозуля выступает за «Альбасете» с сентября 2017 года. Раньше он играл в «Динамо» из Киева и «Днепре». За сборную Украины форвард провел 32 матча и четырежды забил.

