Прервавший полет в Гонконг Аirbus A330 сел в Шереметьево

Авиалайнер Аirbus A330, вылетевший из Шереметьево в Гонконг, был вынужден вернуться в аэропорт из-за технических неполадок. Экипаж во время снижения сообщил о превышении посадочной массы. Приземление прошло благополучно.

«В 21:14 по московскому времени он совершил посадку в штатном режиме. Борт встречали экстренные службы, так как он совершал посадку с превышением посадочной массы», — заявил источник ТАСС.

По данным агентства, самолет ранее вылетел в Гонконг из Москвы. В расписании Шереметьево по этому маршруту значится рейс «Аэрофлота» SU 212.

Некоторые СМИ сообщили, что причиной возвращения в Шереметьево стал пассажир, потерявший сознание.

Недавно СК РФ завершил расследование уголовного дела о катастрофе пассажирского лайнера SSJ100 в мае 2019 года в аэропорту Шереметьево.

