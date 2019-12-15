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Володин назвал призыв коммунистов Японии по Курилам угрозой суверенитету РФ

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© Википедия

© Википедия

Призыв коммунистов Японии объявить Курильские острова своей территорией является угрозой суверенитету России и наносит вред отношениям двух стран. Попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны никому не пойдут на пользу, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу. Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету России. Данные призывы наносят вред отношениям России и Японии, которые строятся на принципах дружбы, открытости, отсутствии двойных стандартов», — цитирует ТАСС слова Володина.

Председатель Госдумы поинтересовался, понимают ли это японские политики и в чьих интересах делаются подобные заявления. Вторая мировая война является величайшей трагедией XX века, и пересмотр ее итогов не пойдет «на пользу ни Японии, ни кому-либо еще», добавил он.

«История учит нас, что неверно усвоенные уроки прошлого обязательно накажут нерадивого ученика», — сказал Володин, подчеркнув, что «глава коммунистической партии Японии Кадзуо Сии как никто другой в этой стране должен помнить, к чему приводят реакционисткие заявления».

Ранее Кадзуо Сии заявил о необходимости предъявить претензии Японии на все Курильские острова во время переговоров с Россией. Он считает, что лишь так можно добиться возвращения южной части архипелага.

Стоит отметить, что на олимпийской карте предстоящих Игр в Токио Япония уже «присоединила» часть Курил.

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Комментарии (1)

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    Фахратдин Таировсегодня, 22:14

    Накося выкусите!

    "Если бы у бабушки были определенные половые признаки, она была бы дедушкой. Политика не терпит сослагательного наклонения!" - В.Путин

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