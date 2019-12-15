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Полицейские застрелили в Москве мужчину, напавшего с ножом на свою мать

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© pixabay.com

© pixabay.com

Житель Москвы, нанесший ножевое ранение своей матери, а затем напавший на стражей порядка, был застрелен сотрудником полиции.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного ГУ МВД, полицейские выехали на место происшествия после получения сигнала о ножевом ранении в одном из домов по ул. Генерала Тюленева.

Приехав по указанному адресу, стражи порядка обнаружили женщину с телесными повреждениями, а также мужчину, который вел себя неадекватно. Он сразу же бросился на сотрудников правоохранительных органов, угрожая им предметом похожим на пистолет. Руководствуясь положениями закона «О полиции», один из полицейских применил табельное оружие.

«Мужчина от полученного ранения скончался. Пострадавшая женщина доставлена в медицинское учреждение», — уточнили агентству в ведомстве.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Информированный источник сообщил «Интерфаксу» о том, что погибший состоял на учете в психоневрологическом диспансере. По предварительным данным, у него произошел рецидив, в результате чего он ранил собственную мать, а впоследствии напал на полицейских.

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