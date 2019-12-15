Для борьбы с гололедом в Германии выбрали рассол
- 15 декабря 2019, 18:23
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Рассол, получаемый от производства соленых огурцов, будет использоваться дорожными службами немецкой федеральной земли Бавария для борьбы с гололедом.
Как сообщает Deutsche Welle, такое предложение поступило от производителя солений и горчицы Develey.
«Ради экологии возможно все», — приводит издание слова главы компании.
Поскольку рассола хватит примерно на 1500 км дорог, дорожные службы в итоге сэкономят почти семь тонн солевого раствора.
В компании Develey обращают внимание на безотходность такого способа борьбы с гололедом, хотя для этого и придется задействовать дополнительных сотрудников. Отмечается также, что рассол позволит сократить объем соли, которая попадает в окружающую среду.
Инициативу уже поддержало правительство Баварии.
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