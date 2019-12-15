Для борьбы с гололедом в Германии выбрали рассол

Рассол, получаемый от производства соленых огурцов, будет использоваться дорожными службами немецкой федеральной земли Бавария для борьбы с гололедом.

Как сообщает Deutsche Welle, такое предложение поступило от производителя солений и горчицы Develey.

«Ради экологии возможно все», — приводит издание слова главы компании.

Поскольку рассола хватит примерно на 1500 км дорог, дорожные службы в итоге сэкономят почти семь тонн солевого раствора.

В компании Develey обращают внимание на безотходность такого способа борьбы с гололедом, хотя для этого и придется задействовать дополнительных сотрудников. Отмечается также, что рассол позволит сократить объем соли, которая попадает в окружающую среду.

Инициативу уже поддержало правительство Баварии.