Вассерман прокомментировал конфуз с орфографической ошибкой на «Поле чудес»

Известный эрудит и публицист Анатолий Вассерман назвал причину, по которой участникам капитал-шоу «Поле чудес» пришлось угадывать слово с орфографической ошибкой.

Назвать надо было вальс, ноты которого получал клиент «Товарищества Эйнем» при покупке конфет. Когда буквы на табло открылись, оказалось, что в слове «монпансье» пропущена вторая «н».

Несмотря на ошибку, один из участников дал правильный ответ и стал победителем.

Этот случай не остался незамеченным. Автор Telegram-канала «Планерка» пошутил по этому поводу так: «Русский язык отправляется в музей капитал-шоу».

Однако Анатолий Вассерман попытался вступиться за редакторов программы, заявив, что повода для особого скандала он не видит. «Я слышал о том, что был найден буквально музейный экспонат — коробка монпансье, выпущенная еще в ХIХ веке, на которой написано точно так же, как и на «Поле чудес» — «монпасье», — сказал он в беседе с ФАН. Поэтому, по его словам, организаторы игры имеют право загадать именно такое слово.

При этом Вассерман признался, что он бы предпочел лишний раз проверить по словарю и выбрать более надежное написание. Он также призвал ни в коем случае не экономить на штате корректоров.

В свою очередь ведущий шоу Леонид Якубович не признал ошибку. «Вы, вместо того, чтобы заниматься ерундой, возьмите в руки словарь иностранных языков за 1962 год. Составитель Иванов», — заявил он «Газете.ру».