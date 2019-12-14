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В США рассказали о технологии доставки человека в любую точку Земли за час

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Выступая в Хиллсдейлском колледже, американский генерал-лейтенант ВВС в отставке Стивен Кваст рассказал об уникальной технологии, с помощью которой можно доставить человека в любую точку Земли всего за один час.

«Эта технология может быть создана уже сегодня, причем самостоятельно, не как развитие уже имеющихся разработок», — цитирует его The Drive.

При этом о самом изобретении Кваст распространяться не стал.

Как отмечает издание, заявление генерала прозвучало на фоне высказываний других американских военных о явлениях, природу которых не объясняют в открытых источниках.

Интересно, что недавнюю отставку Кваста (это произошло в сентябре) связывают с его высказываниями по вопросам космических технологий.

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