В США рассказали о технологии доставки человека в любую точку Земли за час
- 14 декабря 2019, 19:18
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Выступая в Хиллсдейлском колледже, американский генерал-лейтенант ВВС в отставке Стивен Кваст рассказал об уникальной технологии, с помощью которой можно доставить человека в любую точку Земли всего за один час.
«Эта технология может быть создана уже сегодня, причем самостоятельно, не как развитие уже имеющихся разработок», — цитирует его The Drive.
При этом о самом изобретении Кваст распространяться не стал.
Как отмечает издание, заявление генерала прозвучало на фоне высказываний других американских военных о явлениях, природу которых не объясняют в открытых источниках.
Интересно, что недавнюю отставку Кваста (это произошло в сентябре) связывают с его высказываниями по вопросам космических технологий.
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