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Стали известны подробности скандала с биатлонистом Бабиковым

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© instagram.com

© instagram.com

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал причину, по которой чемпион мира 2017 года Антон Бабиков уехал на родину.

По словам Драчева, спортсмен сам отказался от роли запасного в сборной России на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Как объяснили ситуацию президенту СБР тренеры, Бабикову было предложено остаться с командой и тренироваться в Хохфильцене, а затем ему можно было отправиться в Обертиллиах готовиться к «Ижевской винтовке». Биатлонист же принял решение ехать домой. «Это исключительно его решение», — приводит слова Драчева ТАСС.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной России принял решение не оставлять Бабикова в основном составе на второй этап в Хохфильцене после его неудачного выступления в шведском Эстерсунде, где он занял 14-е место в индивидуальной гонке. При этом Бабиков набрал больше очков, чем три других биатлониста сборной России — Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Никита Поршнев.

Тренер Бабикова Виктор Никитин объяснил произошедшее тем, что личным тренером Поршнева является старший тренер сборной России по биатлону Сергей Белозеров, а Малышко — воспитанник главного тренера сборной Анатолия Хованцева, пишет агентство.

Как сообщал «Ридус», Бабиков был лишен возможности не только выступать в каких-либо соревнованиях, но даже тренироваться после того, как его отправили в Россию без винтовки. Ее спортсмену не дали, поскольку она была оформлена вместе с оружием команды.

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