Стали известны подробности скандала с биатлонистом Бабиковым
- 14 декабря 2019, 18:30
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал причину, по которой чемпион мира 2017 года Антон Бабиков уехал на родину.
По словам Драчева, спортсмен сам отказался от роли запасного в сборной России на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Как объяснили ситуацию президенту СБР тренеры, Бабикову было предложено остаться с командой и тренироваться в Хохфильцене, а затем ему можно было отправиться в Обертиллиах готовиться к «Ижевской винтовке». Биатлонист же принял решение ехать домой. «Это исключительно его решение», — приводит слова Драчева ТАСС.
Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной России принял решение не оставлять Бабикова в основном составе на второй этап в Хохфильцене после его неудачного выступления в шведском Эстерсунде, где он занял 14-е место в индивидуальной гонке. При этом Бабиков набрал больше очков, чем три других биатлониста сборной России — Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Никита Поршнев.
Тренер Бабикова Виктор Никитин объяснил произошедшее тем, что личным тренером Поршнева является старший тренер сборной России по биатлону Сергей Белозеров, а Малышко — воспитанник главного тренера сборной Анатолия Хованцева, пишет агентство.
Как сообщал «Ридус», Бабиков был лишен возможности не только выступать в каких-либо соревнованиях, но даже тренироваться после того, как его отправили в Россию без винтовки. Ее спортсмену не дали, поскольку она была оформлена вместе с оружием команды.
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