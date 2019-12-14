«Учителя года», обматерившего школьника, хотят уволить

Преподаватель из города Шахты Алексей Желтов, который обматерил школьника Даниила после того, как тот поспорил с депутатом от «Единой России» Екатериной Стенякиной, может быть уволен со своей должности в ближайшие дни. Об этом рассказал «Ридусу» депутат Шахтинской городской Думы от КПРФ Роман Бабкин.

По словам Бабкина, вопрос о дальнейшей профессиональной судьбе Желтова, который в 2018 году удостоился почетного звания «Учитель года», решится в понедельник или во вторник, когда состоится заседание городского парламента.

«Выговором он не отделается. И директор школы тоже должна понести серьезное наказание. Думаю, что учитель Желтов будет уволен. Он не достоин не только звания „Учитель года“, но и просто звания педагога. Как можно было обругать нецензурной бранью ученика, который просто посмел не согласиться с представительницей правящей партии? Напомню, что свобода слова и свободы выбора — это основа нашей страны. Это главные ценности демократии. Таким образом, Желтов, отвергая данные ценности, подрывает российскую государственность куда эффективнее, чем какие-то агенты Госдепа, о которых нам постоянно говорят по телевизору», — негодует Роман Бабкин.

Депутат отметил, что Алексей Желтов получил звание «Учитель года» и стал классным руководителем, как говорится, по блату.

Наша знакомая женщина ушла декретный отпуск в прошлом году и попросила директора устроить его на свое место. Это уже кумовство называется. По блату он получил и почетное звание «Учитель года». Такое стало возможным только потому, что он всегда стремился угождать вышестоящему начальству, — заключил Бабкин.

Поведением педагога возмущена и Екатерина Стенякина. Она заявила, что очень переживает за «психологическое состояние Данила и всего класса».

«Я сама заметила значок у Даниила на пиджаке и спросила, что он значит? Даниил ответил, что планирует вступить в КПРФ. Абсолютно искренне и честно ответил. И да, я похвалила его при всех за его позицию, что он не боится ее озвучивать. Даниил пошутил про „разные стороны баррикад“, я пошутила в ответ. И ещё раз поблагодарила всех за урок. После этой встречи у меня были самые позитивные эмоции. Нельзя ругать учеников нецензурной бранью, даже если они сильно провинятся. Но Даниил не сделал ничего плохого», — подчеркнула Стенякина.



Ранее telegram-канал BAZA опубликовал аудиозапись речи разбушевавшегося педагога.

Сейчас Алексея Желтова отстранили от классного руководства, объявили ему выговор и заставили его принести извинения Даниилу. Однако мальчик эти извинения пока не услышал, поскольку перестал посещать школу из-за разразившегося скандала.