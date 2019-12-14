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Путин предложил законопроект о почетном звании «Город трудовой доблести»

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Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий установить в РФ почетное звание «Город трудовой доблести». С соответствующим документом можно ознакомиться в электронной базе данных.

Если депутаты примут законопроект главы государства, то звание «Город трудовой доблести» будет присвоено городам России, жители которых внесли существенный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне против нацистской Германии, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции для фронта.

Инициативу Владимира Путина уже поддержал первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

«К сожалению, уходит поколение участников Великой Отечественной Войны, но еще есть большое количество тружеников тыла. Тех, кто зачастую подростками, детьми, работая по 12 часов, обеспечивали и ковали победу», — отметил Исаев в интервью порталу «360».

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