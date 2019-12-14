Названы главные преимущества йоги

Команда американских ученых провела исследование, в ходе которого выяснила еще одно преимущество йоги для здоровья. Для своей работы специалисты проанализировали 11 исследований, а также провели собственный эксперимент.

Оказалось, что практика йоги ничем не уступает обычным аэробным нагрузкам. Также йога улучшает работу мозга, снижает стресс и тревожность.

Если регулярно заниматься йогой можно поддерживать работу мозга, что положительно скажется на здоровье в целом. Также это поможет избежать слабоумия в старости, считают авторы нового исследования.

В рамках эксперимента ученые пригласили добровольцев, которые ранее никогда не занимались йогой. Участникам предложили заниматься 1−2 раза в неделю в течение 10−24 недель. Уточняется, что участники занимались хатха-йогой, которая подразумевает дыхательные практики, асаны и медитацию.

Упражнения были рассчитаны на новичков, но со временем занятия усложнялись. Чтобы оценивать работу мозга специалисты использовали МРТ, КГ и томографию.

Как и предполагалось, через несколько недель регулярных занятий у людей произошли изменения в мозге. Например, увеличился объем гиппокампа, который отвечает за функцию памяти. Этот участок играет огромную роль в возникновении болезни Альцгеймера, уточняют ученые.

Также изменения были зафиксированы в миндалевидном теле, которое отвечает за наши способности в обучении и мышлении. Исследования показали, что практика йоги также улучшала результаты когнитивных тестов у добровольцев и улучшала их эмоциональное состояние.