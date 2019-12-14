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Названы главные преимущества йоги

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
pixabay.ru

pixabay.ru

Команда американских ученых провела исследование, в ходе которого выяснила еще одно преимущество йоги для здоровья. Для своей работы специалисты проанализировали 11 исследований, а также провели собственный эксперимент.

Оказалось, что практика йоги ничем не уступает обычным аэробным нагрузкам. Также йога улучшает работу мозга, снижает стресс и тревожность.

Если регулярно заниматься йогой можно поддерживать работу мозга, что положительно скажется на здоровье в целом. Также это поможет избежать слабоумия в старости, считают авторы нового исследования.

В рамках эксперимента ученые пригласили добровольцев, которые ранее никогда не занимались йогой. Участникам предложили заниматься 1−2 раза в неделю в течение 10−24 недель. Уточняется, что участники занимались хатха-йогой, которая подразумевает дыхательные практики, асаны и медитацию.

Упражнения были рассчитаны на новичков, но со временем занятия усложнялись. Чтобы оценивать работу мозга специалисты использовали МРТ, КГ и томографию.

Как и предполагалось, через несколько недель регулярных занятий у людей произошли изменения в мозге. Например, увеличился объем гиппокампа, который отвечает за функцию памяти. Этот участок играет огромную роль в возникновении болезни Альцгеймера, уточняют ученые.

Также изменения были зафиксированы в миндалевидном теле, которое отвечает за наши способности в обучении и мышлении. Исследования показали, что практика йоги также улучшала результаты когнитивных тестов у добровольцев и улучшала их эмоциональное состояние.

Занятия йогой оказались так же эффективны, как и занятия аэробными видами спорта. Если вы хотите справиться со стрессом, улучшить свое самочувствие, а также позаботиться о своем здоровье в будущем, то йога — это отличный вид активности, который подойдет практически всем, — заключили ученые.

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