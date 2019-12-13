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Москвичей предупредили о гололеде

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы с сохранением до 9 часов утра 14 декабря в Москве ожидается морось, дымка и слабый гололед, сообщается на сайте столичного управления МЧС.

В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендовано соблюдать меры предосторожности.

В частности, при управлении транспортным средством следует значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей.

Также в МЧС советуют избегать неожиданных маневров — обгонов, перестроений и опережений.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал «Ридусу», какой погоды ждать в центральной части России в ближайшие выходные.

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Комментарии (1)

  • Small 4954b37ef8
    irina malaвчера, 23:58

    И зима как всегда со своими сюрпризами, но этого стоило ожидать ведь все-таки она хозяйка сейчас.

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