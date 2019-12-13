Москвичей предупредили о гололеде
- 13 декабря 2019, 22:49
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы с сохранением до 9 часов утра 14 декабря в Москве ожидается морось, дымка и слабый гололед, сообщается на сайте столичного управления МЧС.
В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендовано соблюдать меры предосторожности.
В частности, при управлении транспортным средством следует значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей.
Также в МЧС советуют избегать неожиданных маневров — обгонов, перестроений и опережений.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал «Ридусу», какой погоды ждать в центральной части России в ближайшие выходные.
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