Экс-гендиректор «Нижегородского водоканала» выслан из Черногории в Россию

В Россию из Черногории экстрадировали бывшего генерального директора ОАО «Нижегородский водоканал» Александра Попова.

Он находился в международном розыске по обвинению в причастности к хищению более 600 млн рублей, сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сегодня в Москву в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ и ФСИН РФ из Черногории доставлен Александр Попов», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, он был объявлен в розыск в ноябре 2018 года и задержан в Черногории. В отношении него возбуждено уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

Волк уточнила, что Попов присвоил денежные средства, поступившие в ОАО «Нижегородский водоканал» в качестве аванса для создания станции ультрафиолетовой очистки на Нижегородской станции аэрации.