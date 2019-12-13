найти ×
   
  • USD -0.67
    62.55
  • EUR -0.57
    69.86
СохранитьСохранено0
×

517890

Экс-гендиректор «Нижегородского водоканала» выслан из Черногории в Россию

Small f1a6d446e0
© facebook.com

© facebook.com

В Россию из Черногории экстрадировали бывшего генерального директора ОАО «Нижегородский водоканал» Александра Попова.

Он находился в международном розыске по обвинению в причастности к хищению более 600 млн рублей, сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Сегодня в Москву в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ и ФСИН РФ из Черногории доставлен Александр Попов», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, он был объявлен в розыск в ноябре 2018 года и задержан в Черногории. В отношении него возбуждено уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

Волк уточнила, что Попов присвоил денежные средства, поступившие в ОАО «Нижегородский водоканал» в качестве аванса для создания станции ультрафиолетовой очистки на Нижегородской станции аэрации.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

  • Small 454598cb0c
    Natalia Gulyaychenkoсегодня, 19:50

    Хорошо конечно, что эту личность наконец задержали! Теперь было бы неплохо, если бы ещё и наказание заслуженное получил.

Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду
535560читать позжечитаю позже
Животные
Чужой или Яжмать: жуткий вид краба с потомством спровоцировал дебаты в Сети
102555читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Экология
Выбросы CO2 могли погубить динозавров еще до удара астероида

Перед началом массового вымирания на Земле выросла концентрация углекислого газа.

-1014407читать позжечитаю позже

Космос
«Хаббл» получил новые снимки первой межзвездной кометы Борисовасегодня

Объект, не связанный гравитационной силой с Солнцем, приближается к нашей звезде.

303594читать позжечитаю позже