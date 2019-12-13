Экс-гендиректор «Нижегородского водоканала» выслан из Черногории в Россию
- 13 декабря 2019, 18:59
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Россию из Черногории экстрадировали бывшего генерального директора ОАО «Нижегородский водоканал» Александра Попова.
Он находился в международном розыске по обвинению в причастности к хищению более 600 млн рублей, сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Сегодня в Москву в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ и ФСИН РФ из Черногории доставлен Александр Попов», — сказала собеседница агентства.
По ее словам, он был объявлен в розыск в ноябре 2018 года и задержан в Черногории. В отношении него возбуждено уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».
Волк уточнила, что Попов присвоил денежные средства, поступившие в ОАО «Нижегородский водоканал» в качестве аванса для создания станции ультрафиолетовой очистки на Нижегородской станции аэрации.
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