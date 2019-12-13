Путин: власти примут дополнительные меры по поддержке рождаемости в РФ

Президент России Владимир Путин считает, что меры по поддержке рождаемости в стране недостаточны. По его словам, политика властей в данном вопросе будет совершенствоваться.

«Эти меры создают какую-то уверенность для людей, но, наверное, этого недостаточно. Поэтому мы будем дальше совершенствовать все эти механизмы», — заявил глава государства во время общения с работниками завода двигателей автоконцерна «КамАЗ».



Путин напомнил, что в России уже были повышены выплаты за первого и второго ребенка, а также продлено действие программы материнского капитала. Кроме того, говорит президент, право на подобные выплаты будет иметь большее количество людей за счет изменения ценза, передает ТАСС.

«Мы считаем, что это должно помочь людям планировать свою семью и увеличивать количество детей в семье», — заключил Владимир Путин.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым естественная убыль населения в России за январь — октябрь 2019 года составила 259,6 тысячи человек.

По мнению авторов исследования, превышение числа умерших над числом родившихся по итогам текущего года станет самым высоким за 11 лет. Предыдущий антирекорд — 362 тысячи человек — был зафиксирован в 2008 году.

Основной причиной высокой убыли населения эксперты называют сокращение рождаемости. Это в первую очередь связано с уменьшением числа женщин репродуктивного возраста. Впервые матерями в современной России становятся в возрасте 24 — 34 лет, что сокращает возможность рожать вторых и третьих детей.