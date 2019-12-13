Какими должны быть женские тренировки

Команда специалистов из Университета Нового Южного Уэльса опубликовала работу, в которой рассказывается, какие тренировки лучше всего подойдут женщинам. Чтобы это выяснить, ученые проанализировали 24 крупных исследования на тему фитнеса, в которых приняло участие более тысячи женщин со всего мира.

Особое внимание ученые уделили силовым тренировкам. Специалисты хотели выяснить, важна ли для женщин частота или длительность занятий спортом.

Несмотря на то, что многие представительницы прекрасного пола отказываются от силовых тренировок, чтобы не «накачаться», врачи и фитнес-тренеры уверены, что легкие упражнения с утяжелителями помогут в создании красивой и подтянутой фигуры.

Бег и плавание — тоже отличные вида спорта, однако они не способствуют активному росту мышц и становлению рельефа. Для поддержания здоровья и улучшения выносливости это хороший вариант, однако если вы хотите тренировать силу, то лучше присмотреться к гантелям, уверены специалисты.

Проанализировав крупные исследования, мы пришли к выводу, что основным фактором успеха занятий спортом будет именно их количество. Число повторов упражнений не так важно, главное — регулярность, — рассказали авторы работы.

Специалисты изучили более 14 тысяч статей, из которых выделили лишь 24 крупных исследования. После чего был проведен эксперимент, в котором приняли участие больше тысячи женщин в возрасте 18—50 лет.

Все участницы имели разную физическую подготовку. В начале исследования женщинам предложили единую схему тренировок: заниматься в спортзале три раза в неделю на протяжении 15 недель. За это время участницы смогли нарастить мышечную массу на полтора килограмма, а силу — на 25% по сравнению с состоянием «до».

Авторы работы не контролировали количество подходов в упражнениях, так как важно было именно регулярное посещение зала.

Специалисты пришли к выводу, что, в отличие от мужчин, которым важно увеличивать силу и подходы, женщины могут акцентировать внимание на частоте занятий спортом, а не на длительности.